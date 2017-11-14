Теория кармы лекция Санджай Ратха часть 1

Бхагавад-Гита Глава 4 Текст 17
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥
“Хитросплетения деятельности очень сложны для понимания. Знай же, что деятельность бывает трех видов – приносящая добрые материальные плоды (карма), приносящая дурные материальные плоды (викарма) и приносящая духовные плоды (акарма)”
Предисловие: Это мой перевод и транскрибация лекций Санджай Ратха на тему Кармы, оригинальное название Karma Theory все эти лекции можно прослушать на его ютуб канале на английском. В данном переводе лекции немного урезаны и подправлены мной.
Посмотрите на близость слов карма и Курма. Они очень похожи. Следовательно, должна быть связь между кармой и Курмой. Курма в переводе с санскрита значит черепаха – очень медленно она работает, медленно движется/проявляется. Это символ Сатурна. Следовательно, карма и Курма имеют связь с Шани. Сатурн представляет в гороскопе человека символ всех негативных карм что сделаны в жизни. Когда мы говорим о карме являющейся причиной перерождения, то это в основном негативная карма, позитивная карма не ведёт к перерождению, негативная карма ведёт к перерождению. Это было первое значение слова карма. Карма звучит подобно слову Курма. Слово кара (कर kara act of doing) в переводе с санскрита значит делать /все ваши руки, ваши руки это символ всех ваших действий, что вы совершаете. Паракарма - арма - в переводе с санскрита – движение. Карма значит делать с движением – причина движение души, символическое движение души от одного рождения к другому, мы называем это реинкарнация. Очень важную вещь мы озвучили сейчас, что когда мы используем слово Курма то буква У меняет слово карма на Курма. У обладает силой изменить слово карма это является причиной удаления негатива. У обладает силой убирать негатив, следовательно это называться дамана (दमन - укрощение, ограничение, контроль) марана (मरण – смерть) обладает силой разрушения, если звук У короткий. А если звук У – длинный то уничтожать/разрушать. Получается два варианта – Курма, КУУУрма. Следовательно, звук У разрушает негатив в чем-то. Вы должны понять важность значения слова Курма и почему мы перерождаемся на планете Земля. У планеты Земля есть символ - спина черепахи. Если вы посмотрите на горизонт, то он будет напоминать панцирь черепахи – как часть сферы, сферическая поверхность. В любое время, когда человек смотрит на планету Земля – он не может увидеть всю планету разом, всё что мы можем видеть это горизонт. И это порция поверхности которую вы видите это Курма – спина черепахи. И вы стоите на спине черепахи и эта черепаха плывёт, что является причиной движения земли. Следовательно, поверхность Земли берётся как Курма чакра. Чтобы понять мунданную астрологию нам нужно понять Курма чакру иначе вы не поймёте мунданную астрологию вовсе. Карма это причина вашего возвращения сюда или реинкарнации на спине черепахи. Шри Курма это аватар Вишну и мы сидим на его спине. И все горы на спине черепахи – ничто, но гора ваших грехов огромна и её Раху и Кету сжимают в виде змеи и пахтают при помощи девов и асуров. Всего 54 сура и 54 асура. 54 сура это свет навамша пады – накшатра пады которые находятся в свете, другие 54 накшатра пады находиться в темноте и называются – асуры. Всего их 108. Каждый гороскоп содержит 54 асура и 54 сура. В течении уттарайаяны начиная с равноденствия (шесть месяцев года, когда день длиннее ночи) даты с 21-22 марта до 21-22 сентября в это время больше девов и меньше асуров, следовательно девы побеждают. В течении дакшина айны (шесть месяцев года, когда ночь длиннее дня) больше асуров и меньше девов, потому что ночь длиннее и больше накшкатр находятся в темноте и этот цикл постоянно повторяется до тех пор, пока вы живи на этой планете. И тот кто держит всё под контролем – Шри Курма и она даёт возможность вам получить опыт вашей кармы, те кто говорит спасибо Шри Курме удовлетворяют предков, Бога и его жизнь на земле становиться лучше.
Это молитва карме из Брихаспати нити шастры, её значение: Уважение карме которая принуждает Брахму работать как гончара в чаше космоса. Подумайте на секунду – Брахма это высокое божество, одно из таттва мурти (Брахма, Вишну, Шива) нет деватов выше чем они. Брахма работает, как гончар день и ночь создавая людей. Почему он должен это делать? Создавать всех этих существ, планеты и т.д. практически без остановки? Почему? Он должен это делать, потому что это его карма. Карма связала его и принуждает это делать. Карма это приказ и нет от неё избавления/бегства. Мы не можем вырваться из клетки. Даже Брахма не может. Вишну воплощается в десяти аватарах по причине кармы. Он испытывает страдания, стресс и боль в инкарнациях. Даже великий Вишну должен реинкарнировть. В виде Курма аватары он несёт на себе всех людей и живых существ на спине. Он постоянно воплощается, как Рама он приходит защитить дхарму. Как Крышна он защищает от смерти вас каждый момент, но его работа не видна. Посмотрите на Рудру, по причине кармы он не может найти чащу для подаяния, он должен брать череп, потому что он скитается по выжженной земле крематориев, он берёт череп и идёт к матери просить пищу. Мать Аннапурна (форма Деви, имя можно дословно перевести как «полная едой») и это причина по которой еда никогда не кончается. Она даёт ему еду – иначе кто может накормить хозяина вселенной. Если Брахма, Вишну и Рудра - связаны и заставлены действовать из-за кармы. Кто и что сильно? Карма сильна. Сурья должен двигаться по вселенной, грахи двигаются вокруг Сурьи, Сурья двигается вокруг Брахма Нади и множество Брахм двигаются вокруг Вишну нади. Какой выбор у них есть? Могут ли он остановиться и перестать действовать? Все вынуждены действовать по карме. Кто босс? Карма - босс. Каков ваш шанс вырваться из клетки кармы? Вы не можете открыть клетку по вашей воле. Даже совершив суицид это не свободный выбор, а это основывается на карме, хотя он совершается вами (вашими усилиями) но факты которые привели к нему была ваша собственная карма, которая проявила себя и вы опять проиграли, сделав суицид и так может повторяться множество раз и вы раз за разом можете совершать суицид. Следовательно, люди совершающие суицид – тупые, потому что суицид не прекращает карму которая его вызвала (ситуацию). То что вы должны понять что кармическая ситуация должна изменится и это суть Джиотиша. Вот почему у нас есть такой предмет как веданга Джиотиш, который ещё называется глазом вед – функция Сурьи, он даёт зрение.
Карман (कर्मन् - деяние/поступок) в переводе с санскрита значит единственное действие. Мистер X убил мистера Y - когда это единственное действие то карман. Он убийца. Если он убил много людей то все это вместе – карма. Карма бывает не только негативная, но и хорошая тоже. Все действия совершённые телом, умом, душой – это карма. У вас может быть карма тела, карма ума, карма души. Пожалуйста, держите это в уме. Все религии имеют место жертвоприношению как ритуалу. Ягья – на хинди это огненное жертвоприношение. Английский язык не имеет слова, чтобы точно описать значение слова ягья. Пуджа это ритуал/подношение. Учите санскрит. Ягья, пуджа, абхишека. Первоначальная идея всех этих ритуалов надежда на лучшее будущее и попытка возместить греховные последствия кармы. Когда мы совершаем пуджу/абхишеку/мантру то это для прощения что вы создали какую-то карму, для мира и гармонии. Я сказал, что мистер X убил мистера Y - карма создалась для обоих. В следующей жизни мистер Y будет иметь возможность убить мистера X. У обоих карма, потому что X убил Y. К примеру - Y простил X. Дальше произойдет то что Y вышел из цикла X должен страдать свою часть, если X будет молить о прощение то тоже выйдет из цикла. Карма может быть создана индивидуальной душой, но по факту она вовлекает других. Если вы сидите тут и я играю роль учителя а вы учеников может быть у меня есть карма, связанная с преподаванием. Допустим в прошлой жизни мы были в школе вместе и я был любимым учеником и пообещал учителю научить других. В этой жизни я должен учить вас. Видите карма может проявляться в различных ситуациях в зависимости от того как она была создана. Хорошая карма которую вы совершаете – молитвы/пуджи/помогать больным/посещать храм – такими действиями вы создаёте хорошую. Любые действия что вы делаете – вызывают движение Ваю. Это может быть движение вашего ума, допустим вы думаете/фантазируете что путешествуете/едите/пьёте. – вы думаете об этом. Когда вы думаете что поднимаете стакан воды, Ваю татва активируется, в противном случае как тогда бы двигался стакан? По причине того что Ваю татва активировалась в вашем уме, также огонь в вашем уме горит и вы видите картину как происходит действие. Все движения должны включать передвижения. Ваю это какая планета? Сатурн. Мы опять вернулись к Шани махараджу. Итак вы видите что эти движения что являются причиной кармы. Мы можем сказать что карма по большей части связанна с Сатурном в форме движения и передвижения. Гьяна-индрии (органы чувств - глаза, уши, нос, язык, кожа) получают информацию; действия мыслей – манаса карма, мысли это причина работы органов действий карма-индрии (рот, руки, ступни, половые органы, анус) вы получаете некоторые знания/информацию и это производит мысли, когда вы прикасаетесь к чему-то горячему вы отдёргиваете руку, потому что это создало мысль, моя рука может обжечься и эта мысль причина по которой вы убираете руки. Карма была произведена не только вашей рукой, но и вашим умом. Карма-индрии, Гьяна-индрии вместе они являются причиной речи – вачика карма. Сперва у вас есть манаса карма (карма ума) дальше шаририка карма (карма тела). Есть еду это карма тела. И дальше у вас вачика карма – вача значит речь, речь связана с душой – вачика карма сделана душой (атмой). Как контролировать карму связанную с душой? Мауна варата – вачика карма контролируется молчанием. Мауна врата практикуется во время медитации (випассана) тапасья для души. Шаририка карма – связанная с телом, любые действия совершённые телом. Для контроля тела – пост, ограничение в пище. Для контроля ума (манаса кармы - мыслей) – мантра и дхарана.
Определённые последствия от действий в прошлой жизни, основывают вашу судьбу. Санскритское слово карман также связано с работой (зарабатыванием на хлеб) если к примеру мы должны приготовить сладости (работа – кондитер) это тоже карма прошлой жизни что заставляет вас действовать в этой, но садху кто отрекается от мира не связан кармой зарабатывания на жизнь, они в принципе не могут этого длеать. Если они зарабатывают, они не могут называться садху. Десятая накшатра – накшатра ума, карма в уме создаётся через накшатры, карма в теле создаётся через раши и вачик карма выше этого. Работа связанная с поддержанием тела это десятая накшатра, а десятый дом это карма тела. Всё это всё связно с бизнесом, карьерой, отпуском, профессией.
В Брихаспати нити сказано (Сканда пурана):
Благоприятные знаки, характерные черты тела не имеют силы, когда карма проявляется. Шри Рама имел крепкие мускулистые голени, Лакшман был быстр как звук, У Ситы были толстые роскошные глянцевые волосы – но все они должны были испытать негативную карму. Все эти знаки показывают хорошую карму. Руки Рамы были длинные и сильные, Лакшман имел все благоприятные знаки на стопах. Брихаспати нити пытается сказать нам, что все эти благоприятные знаки бесполезны. Кто-то может выглядеть очень красиво, но иметь отвратительную судьбу, а кто-то быть уродом, но хорошую судьбу. (от переводчика: считается что благоприятные знаки показывают хорошую карму, но это не всегда так)
Карма делится на три категории согласно времени, самое первое и главное слово это Санчита карма – накопленный баланс кармы – она подобно горе это как аккаунт в банке, санчита означает сложенное вместе/нагромождённое. Эту карму можно оценить по раши, слово раши также значит куча, груда вот почему слово раши используется это куча кармы. Куча кармы в раши. Раши показывают санчита карму. Теперь у вас есть ещё одно понятие слово раши отличное от прошлого. Как велика санчита карма мы не знаем.
Вся карма создаётся Адитьями (12 форм Сурьи). И это куча была взята из санчита кармы. Адитьи берут немного из сачнита кармы и откладывают в 12 раши. 12 раши были созданы Солнцем. Сурья на основе атмы которая рождается создаёт кучу кармы. Он ходит по 12 знакам и создаёт кучки кармы и помещает туда карму. И когда кочки готовы то душа рождается.
Прарабдха карма – плодоносящая карма – порция санчита кармы которая созрела и проявляется как опыт в настоящем воплощении. Раши это более конкретно прарабдха карма, а не санчита карма как говорилось выше, потому что санчита карма намного больше чем раши. Скажем 100 это сачнита, из 100 берём 12 в прарабдху и 88 осталось, 12 для этой жизни и 88 записано где-то в космосе. В этой жизни у вас контракт на 12 прарабдха кармы. И из 12 прарабдха кармы по единичке в каждый знак. Раши заняты прарабдха кармой. Прарабдха карма это порция из банка – из санчита кармы. Это не полное изъятие всего, а только часть взята. Это подобно тому как иметь много работы, но вы не можете сделать всю работу, а только часть с которой можете справится и она проявляется как 12 раши. Невозможно испытать все ваши кармы за одну жизнь. Из баланса санчита кармы взята часть для одной жизни, которую показывает джатака (гороскоп рождения) и это кармический контракт. У вас есть контракт с Калой (олицетворением времени). Кала на самом верху и по его силе даже 3 мурти (Брахма, Вишну, Шива) должны инкарнировать. Когда вы составляете гороскоп (джатаку) это только для прарабдха кармы, мы не можем видеть санчита карму из него. Контракт начинается от союза – нишека лагна – зачатие. Чтобы испытать кармы вы должны быть рождены и ваши индрии должны быть развиты, чем больше ваши индрии развиты тем больше опыт кармы, если ваши индрии плохо развиты то опыт кармы маленький. Можно сказать, что опыт кармы животных меньше чем людей, потому что индрии животных работают не так мудро, не так понимающе как у людей. Джатака это лимитированный лист прошлой кармы индивидуума, все действия – плохие и хорошие из прошлых воплощений. И эта лимитированная прарабдха где вы заключили контракт чтобы получить опыт в этой жизни, жизнь это не что иное как контракт между вами и богом Кала (время) и это время форма бога Кала Пуруша – Ом Кала Пурушая Нама. В основном мы поклоняемся Кала Пуруше как Богу. Почему? Потому что он тот с кем мы подписали контракт и он свидетель. Время свидетель всему.
Криямана карма
Крия – действие – все кармы этой жизни после того как вы были рождены. У вас была джатака это прарабдха карма, но со времени которого вы рождены вы действуете и создаёте новую карму – думаете/едите/пьёте/ходите в школу. И все действия, что вы совершили от рождения до настоящего момента – криямана карма. Это новая карма, она не часть санчита кармы, она добавляется к санчите постоянно. Она может быть изучена из прашаны построенной на момент вопроса – сравнивается с картой рождения, показывает где мы добавили больше негативной или позитивной кармы, или убрали негативную или позитивную карму. Концепция что мы делаем хорошую карму и убираем плохую не может быть правильной в абсолютном смысле. Кармы не взаимосвязаны как вы думаете. В абсолютном смысле всё карма взаимосвязана. Но это не прямая связь. Например, человек жаден до еды и переедает, скажем он имеет карму связанную с перееданием и это не как не относиться к карме связанной с работой, вообще не как. Он может сказать что от переедания он чувствует сонливость и не может работать. Но это его ум, который играет трюки с ним. Карма работы это его желание работать или не работать на работе. Скажем ходить в офис и предоставлять услуги это рабочая карма. Просто потому что он много кушает и не может ходить на работу и поэтому еда становиться плохой кармой для работы – нет это работает по другому, здесь не будет взаимосвязи. Вы можете делать плохую карму для брата и думать если я пойду и буду маме деньгами помогать и тогда плохая карма к брату будет погашена. Нет это не так. Карма с мамой для мамы, с братом для брата. Они полностью отличаются. Одна плохая, другая хорошая – обе идут в разные счета в банке. У нас разные аккаунты на всё. Для другой кармы Джиотши учить нас как мы можем свести на нет или убрать негативную карму при помощи поиска этой кармы которая имеет схожий цвет/схожие вибрации. Если у меня есть плохая карма к жене в моей прошлой жизни и если в этом рождении я делаю хорошую карму к женщинам это может убрать плохой результат карм прошлого, потому что связь кармы идёт через Шукру (Венеру). В Джиотише мы определяем 9 грах (факторов) кармы и эти 9 факторов имеют независимый счёт в банке, вот почему слово граха – грахана – затмевать, у них есть сила вводить вас в темноту или принуждать вас совершать поступки это грахана кала – опыт затмения, вы были рожден в затмении и в нём же и умрёте. Это правда вашей жизни. Вы были рождены в карме и в ней же умрёте. И все эти кармы проявляются по причине грах. Мы знаем только три агента для кармы – манас, шарира, вачика карма. Вачика создаёт всё – кто душа всего – Сурья вот почему вачика карма связана с душой. Всё творение происходит от звука. Нет математических вычислений чтобы узнать санчита карму, это невозможно. Риши, Трикалагья они могут знать, но нужна очень глубокая медитация и уровень духовности чтобы это понять. Но прарабдху вы сможете понять. Крияману карму через прашану. Давайте поймём простые вещи, когда кто-то приходит к вам для чтения гороскопа и консультации вы должны сделать прашану. Без прашаны нет инструмента в ваших руках чтобы узнать крияману. Не полагайтесь слепо на проявление прарабдха кармы – джатаку. Потому что каждый уже совершил карму в этой жизни и результат от неё уже существует что означает что Кала Пуруша меняет/видоизменяет ваш контракт на основе вашей криямана кармы. Это и подводит нас к тому что контракт можно видоизменить – не допустить опыт плохой кармы и всё это называется средства коррекции (vedic remedy). Вот как средства коррекции (vedic remedy) работают. Через изменения контракта джатаки – прарабдхи через крияману
Давайте посмотрим на карму в целом. Вы можете видеть наверху голубой круг санчита (чистый счёт кармы) правее Джатака которая является частью от санчита кармы – она содержит как плохую так и хорошую карму и всё плохое и хорошее прикреплено ко всем грахам. Все грахи будут иметь как плохую так и хорошую карму связанную с одним цветом\вибрацией. Всего 9 разных книг и к примеру книга Юпитера содержит часть плохой и часть хорошей кармы. Прарбдха карма в зелёном круге, так как этот цвет символизирующий землю. Санчита – голубой круг, потому что небо и мы пришли как бы с небес на землю и на земле создаём новую карму, которая может быть хорошей и плохой, и относиться к любой из 9 книг, основываясь на этом книги постоянно увеличиваются и тот кто записывает в них информацию – Читрагупта. Некоторые астрологи используют фантастический метод – что если я буду читать мантры для Читрагупты который следит за кармой – будет совершать ошибки или я могу уважить этого парня что даже хуже. Вы понимаете? Они думают что прославляя Читрагупту или поклоняясь ему он будет ошибаться в записи и хранении кармы, они не понимают что босс аккаунтов – Ганеша и он мастер, который может исправить все ошибки сделанные всеми. Читрагупта может сказать о Ганеша я делаю ошибку – но Ганешва поправит тут же все ошибки, он очень умный. Так что мысль о обмане в записях – плохая манаса карма. Такие мысли создают плохую манаса карму. Представьте что вы сидите и читаете эти грязные мантры чтобы Читрагупта допускал ошибки, вы также создадите плохую криямана карму в сфере молитв что находится в книге Юпитера, такими действиями вы загрязняете книгу Юпитера и он станет не таким благоприятным. Криямана карму мы можем узнать через прашану, но особенность прашаны в том что её нельзя использовать для самого себя и нужно идти к другому астрологу и узнавать это, подобно тому как парикмахер не может подстричь себя, он должен идти к другому парикмахеру. Помните об этом что когда вы изучаете Джиотши вам нужен друг/учитель по Джиотиш который поможет вам и будет наставлять. Кто будет смотреть Прашану для вас. Нужно найти того кому можно доверять и делать прашану друг для друга допустим раз в 3/6 месяцев когда есть ощущение/чувство что нужно узнать. Это чувство очень важно, потому что это семя правильной прашаны. До тех пор пока санчита карма существует, порция названная прарабдха будет извлекаться для воплощения руководя циклом рождения и смерти. Джива не может достичь мокши до тех пор пока накопленная санчит карма не исчерпается. Следовательно, для одного гороскопа невозможно на 100% уверенностью сказать что человек достигнет мокши. Все изречения на тему что будет достигнута мокша в Джиотише только говорят о направлении в котором вы движетесь и это не может гарантировать что вы достигнете мокши. Джиотиш не может подтвердить что да вы получите мокшу из джатаки. Потому что в этой жизни вы создали какую-то криямана карму. Когда вы умрёте в определенный день можно построить карту – пунья чакру – они является ключевой для понимания всей криямана кармы которую вы создали за жизнь от рождения до смерти. Некоторые грахи будут ужасными, некоторые хорошими. Изучение пунья чакры очень сильно отличаются от джатаки – всё разное абсолютно – весь процесс – дома по которым фокусируются другие и т.д.
Большинство религий принимает в том или ином виде теорию кармы. Карма сама по себе может объяснить разницу почему кто-то рождается принцем, бедняком, здоровым, больным, красивым, уродом, демагогом, немым – все эти различия может объяснить карма и Джиотиш. Джиотиш это одна из высших наук – вигьяна. Гьяна это то что ведёт вас к богу. Вигьяна это то что помогает понять творение бога в это разница. Джиотиш наука помогающая понять творение бога, но не для понимания самого бога, но в его направлении к нему. Разные религии объясняют карму с разных позиций – основа в основном одинакова, особенно индийские религии очень хорошо объясняют теорию кармы. Какие-то более детально – к примеру Джайны, другие более философично потому что идя глубоко в детали кармы будет отвлекать от ваших действий. К примеру, Джиотиш берёт 9 и дальше идёт в детали. В общем основа почти у всех одинаковая, но сильные различия при объяснении высшей цели – когда речь заходит о идее как понимать этот материальный мир. Какая криямана карма поможет мне завершить санчиту. Самый важный вопрос. У меня есть санчита и я создаю крияману которая прибавляется к санчите. Какую криямана карму я могу совершать? Чтобы сжечь санчиту и все 9 книг и стать свободным. Итак на что мы смотрим здесь это ответ что есть высшее средства коррекции (vedic remedy). Разные религии дадут разные формулы. Джиотиш не предполагает формулу для этого. Не предполагает и не может предположить в принципе. Это предел Джиотиша и он не предполагает возможности пересечь лимит. Он не дикша гуру, он шишкша гуру – он учит вигьяне. Для гьяны вам нужен дикша гуру. Разные дикша гуру дадут вам разные средства для достижения высшей цели – сжечь санчиту и достичь мукти. На основании вашей философии которую вы принимаете и сама возможность принять определённую философию зависит от вашей прарабдха кармы. Вопрос – сколько свободной воли у меня есть? У вас есть свободная воля, в некоторых местах бог дал вам свободу. Если бы не было у вас свободы то не было бы и криямана кармы. 33% - свободная воля. На основе раши, а не граха. Потому что когда граха приходит в действие это грахана – она заставляет вас испытать кармы прошлых воплощений в этом суть значения слово граха. Только раши вмещают место для создания новой свежей кармы. Потому что они как поле возможностей и вы пользуетесь этими возможностями и следовательно создаёте новую карму. И эти раши роста – упачая – концепция роста это то что создаёт карму. Почему вы хотите расти? Богаче, больше, выше? Это всё на уровне сравнения, весь рост можно оценить сравнивая. Бить жирнее кого? Это сравнение. И эта концепция сравнения только проявление Кали-Юги. Если вы наслаждаетесь чем-то наслаждайтесь – зачем сравнивать? Рост – упачая это сфера свободной воли и в этой сфере вы сделаете больше всего ошибок и также создадите криямана карму и создание такой кармы будет ваша собственная гибель. Знаете вопрос о судьбе и свободной воле – люди обсуждают часами напролёт и кто-то утверждает что нет свободы выбора. Тогда возникает вопрос а какой смысл в понятии криямана карма? Как вы можете создавать криямана карму? Вы не может создавать криямана карму без свободы. На высшем уровне разные философии принимают разные вещи. Один из главных вопросов - Где бог и есть ли бог? Есть ли высшее существо? – которое может уничтожить санчита карму полностью. Есть школы которые принимают концепцию бога, есть кто не принимает. Все по разному – есть ли у вашей души много гордости или не так много. Ахамакара (эго) в этом разница. Некоторые школы верят что нет высшей сущности, всё карма создана нами и мы одни ответственны за наше создание и освобождение, мы сами бог, зачем какой-то бог? Зачем ходить от бога к богу? – мы бог – буддхи дхарма – Буддизм. Но смешная вещь в том что они создают статую Будды и поклоняются ему – но Гаутама Будда говорил этого не делать. И мы идём к тантрическому буддизму относительно оригинального, по сути это уже не буддизм. Буддизм против поклонения идолам, потому что бога нет, мы бог. Решаем проблемы сами – своими усилиями. Это похоже на риши что не полагаются на деватов. Но если у вас другое чувство и вы думаете что кто-то управляет вселенной, а не только карма. То есть существует желание дать ему имя и достичь его. И дать форму так как это поможет лучше понять его. Но есть те кто говорят что он не может иметь формы. Высшее существо с формой или без? Парабрахман – без формы. Путь Агни – агни значит форма, нужна форма. Говорят путь Агни не правильный – нет формы – бесформенный. Вы должны понимать что все эти люди ищут выход из проблем существования санчит кармы. И не у кого нет правильного ответа так как тот кто достиг мокши не возвращается и не может сказать как он это сделал. Такое затруднительное положение, только спекуляции и лучшие аргументы и логика и лучшая защита от того кто даёт мы будем следовать такому человеку потому что по природе человек обращает внимание на того кто даёт лучше аргументы и защиту в своих рассуждениях. Но правда находится не в лучший мыслях и аргументах так как они основаны на словах которые проявлены и не являются истиной, потому что истина не может быть проявлена, только Майя может быть проявлена. Всё что я даю вам сейчас это Джиотши вигьяна. С точки зрения джиотиш вигьяны это очень очевидно что нет Джиотиш астролога который могу бы сказать что вы должны следовать какому-либо духовному пути. Средства коррекции (vedic remedy) которые давал Парашара будут основаны на его религиозных взглядах, но это Парашара, он не только Джиотши астролог, он был ведическим риши, но вы не ведический риши, вы обычные простые Джиотиш астрологи – помните об этом. И всегда нужно понимать что к вам будут приходить разные люди с разными религиозными взглядами, не проповедуйте им свои взгляды. Я (Санджай Ратх) всегда спрашиваю какая ваша вера. Если человек говорит я – буддист, то я придерживаюсь Будды – я никогда в таком случае не дам Шива мантры или подобное если они специально не попросят меня об этом. Потому что это не часть моей кармы менять их веру/религию – я не дикша гуру. Джиотиш астролог должен понимать свой лимит, что когда вы пытаетесь поменять чью-либо веру то берёте на себя карму этого человека одна шестая кармы гуру будет ваша (гуру берёт часть кармы ученика) и если вы будете продолжать это со всеми представьте что будет с вашим Юпитером. Если вы дикша гуру, то существует линия, которая защищает вас и разрешает вам делать это, в противном случае – нет.
Теперь мы пойдём в детали кармы. Санчиту мы поняли и покидаем её, Джиотиш не может посмотреть на неё, это работа Дикша гуру. Разберём подробнее прарабдха карму. Она делиться на 3 части:
Дридха – фиксированная, которая не может быть изменена, практически не возможно, вы должны её испытать.
Адридха – не жёсткая, может быть изменена, это карма которую вы можете изменить криямана кармой, хорошая карма, её можно просто изменить даже не нужны средства коррекции (vedic remedy). Делайте хорошее и всё получится. Это часть вашего контракта на изменение кармы. При этом ваш контракт уникален и если вы можете менять какую-то часть жизни с лёгкостью, то ту же часть жизни другой человек уже нет, всё индивидуально.
Дридха-адридха – дридха и адридха вместе, изменяема и зафиксирована – что значит не легко изменить, это как болезнь которая может быть вылечена, но понадобиться большей усилий, вы справитесь с ней, это более серьёзно, больше проблем.
Теперь раши, это проявление прарабдха крамы и мы три типа кармы положим в раши
Чара (овен, рак, весы, козерог) – подвижные – адридха
Стхира (телец, лев, скорпион, водолей) – фиксированные – дридха
Причина по которой они зовутся фиксированными – дридха карма. Что идёт сначала карма или раши? Карма идёт впереди
Двишвабхава (близнецы, дева, стрелец, рыбы) – дридха-адхридха – обе там. Интересно, что Меркурий и Юпитер управляют кармами что дридха-адридха – что могут быть изменены. Дева и Близнецы – Меркурий. Рыбы и Стрелец – Юпитер. Они имеют силу изменить почти дрида карму.
(Вопрос из зала - означает ли это что если у вас много планет в определённых знаках, то это показывает…?)
Да это так, к примеру, скажем что у вас много планет в Чара раши и это человек у которого контракт в котором он может менять, ему дана сила к переменам, изменять вещи, даже не нужно иметь много планет в Чара раши, достаточно одной планеты в чара раши и её даша чтобы шла, и тогда и у вас есть возможность менять вещи вокруг себя, но если вы будете так действовать, то это создаёт больше криямана кармы. Если планеты в чара раши они определённой в адридха карме, и вы можете всё легко поменять и если всё просто для вас, вы можете сойти с пути и вы будете страдать потому что будете создавать очень много криямана кармы в процессе. Что такое Крия йога? Это йогический процесс удаления санчита кармы, через хорошую криямана карму – простое объяснение термина через Джиотиш. Что будет если у вас много планет в фиксированных знаках, это показывает адридха карму которую вы должны испытать. Обычно лучшие астрологи имеют много планет в фиксированных знаках потому что, бог не даёт вам много свободы так как понимает силу вашего знания. К примеру человек у которого лагна Овен – 7 дом брака Весы – адридха – нефиксированная карма – это означает что у вас очень меняющаяся концепция на счёт брака, а если управитель ещё в подвижном знаке, то это добавляет свободы – человек к примеру может любить флиртовать и т.д. Всё зависит от вашего взгляда в данном случае.
Немного ещё о прарабдхе. Прарабдха смотрится по раши и варгам, всё потому что из джатаки исходят уже варги (Д9 и другие) Но самое главное это управитель девятого дома – дхарма бхава и эта бхава управляет судьбой и этот девятый управитель должен быть проверен в раши (д1) навамша (д9) и (д60) шаштиамша – по этим картам можно узнать какой контракт вы получили (вопрос из зала - это 9 управитель из раша нужно смотреть в навамше и д60?) Давайте возьмём мою карту (Санджая Ратх) и всё посмотрим, у меня лагна рыбы 9 управитель Марс и Кету – это значит что у меня два разных контракта от Кету и Марса, я должен посмотреть на Марс в раши – как он силён и т.д. и я могу понять какую судьбу я должен буду встретить и как она проявиться в каких сферах жизни и как её можно поменять. Навамша показывает как моя судьба меняеться после брака или через сферы мантр/молитв, так как это бхагья, дхарма – как дхарма меняет мою жизнь, д60 показывает санчита прарабдха карму – сколько прарабдхи я получил и какая она, по планете которая меня заставила подписать контракт. Астрологи берут и рассматривают много разных лагн, считают их важными но это не совсем так потому что девятый дом связан с вашей прошлой жизнью, ваша концепция мировоззрение основана на девятом доме и управитель девятого показывает какова была ваша прошлая жизнь. В соответствии с Прашан маргой - дридха, адридха, дридха-адридха реально видны через навамшу, это навамша (д9) показывает, а не раси (д1), но это Прашан марга, которая работает с Прашаной – криямана кармой, а не с прарабдхой. В нашей традиции мы верим что нужно смотреть д1, д9 и джаганнат дреккану чтобы полностью понять карму, д60 тоже важна. И это очень важно, что можно понять карму связанную с проклятиями. Если в прарабдхе есть часть связанная с проклятиями из прошлой жизни и вы должны проверить карму связанную с этим в деталях, до того как вообще заниматься средства коррекции (vedic remedy) – не шутите с этим. Это очень серьёзно. Вы можете создать себе очень много плохой крияманы кармы если будите играть с проклятиями. Поймите что человек у которого есть проклятие, к примеру, мистер X проклял мистера Y, мистер X прошёл через боль и страдание и дал это проклятие и теперь вы работаете с этим проклятием и говорите делай это и т.д. Это проклятие прилипнет к вам и при этом интенсивность проклятие не снизиться у клиента, это подобно океану – вы не знаете как плавать, а другой человек тонет. И вы говорите, иди ко мне я тебя спасу – он тонет и вы тоже вместе с ним и вы оба утонете. Понятно? Проклятие это как океан греха где вы и все другие потонут. Проклятие очень могущественны в зависимости от уровня на котором прокляли, если экзальтированная планета указывает на проклятие это может быть великий мудрец. Нарада Муни проклял и всё нет выхода из этой ситуации, даже Рама не смог избежать проклятия – не думайте что вы умнее. Во времена Шри Рамы это был Бхагаван Шри Рама лично и ему давали советы Васиштха муни – дедушка Парашары, Вишвамитра, Агастья муни. Вы думаете, что вы великие знатоки Джиотиш и у вас больше знаний в мантрах и т.д. Если они не смогли решить проблему Шри Рамы и убрать проклятие – вы думаете вы сможете? Я специально акцентирую внимание на этом потому что я видел, я пытался поднимать эту тему и учить очень серьёзно, но люди не понимали на сколько это серьёзно. Это не просто помочь с проклятием, до тех пор пока вы не будете готовы – не играйте с проклятием. Вы не можете полностью изменить проклятие, потому что это проклятие, даже если в чара раши – адридха карма – Шри Рама имел экзальтированный Юпитер в адридха раши аспектированный Сатурном и Марсом. Проклятие Нарады легко увидеть, он махамуни, оно было в чара раши, к сожалению у нас нет навамши Рамы чтобы утончить подробности. Позже мы изучим подробности шаг за шагом, но до тех пор пока у вас нет достаточно знаний, не работайте с проклятиями. Если два управителя в девятом доме – исследуйте оба, если один из них даёт лучший контракт чем другой это не значит что другой не будет проявляться/действовать. Оба будут работать. Если нужно предписать средства коррекции (vedic remedy) то сперва сделайте это для 9 управителя потому что если дхарма сильна – всё остальное сильно, если дхарма слаба даже если всё остальное сильно, то всё рухнет и жизнь будет полна ошибок.